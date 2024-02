Lombardia: per nuovo dg Welfare bando interno, Cozzoli in pole

Per nominare il nuovo direttore generale al Welfare della Lombardia, la Regione fara' un bando interno. "Al momento mi risulta che il curriculum migliore lo abbia Marco Cozzoli (attuale vicario di Pavesi)", ha detto l'assessore lombardo al Welfare, Guido Bertolaso, a margine di una conferenza stampa rispondendo a chi gli chiedeva del futuro nuovo direttore generale che prendera' il posto dell'attuale, Giovanni Pavesi. "Poi se si fara' avanti qualcuno che dovesse avere all'interno di Regione Lombardia un cv con anni in piu' di esperienza e attivita' nel campo sanitario di Cozzoli, ben venga e saremo lieti di prendere un'altra persona al suo posto. Al momento non ne conosco, ma se dovesse comparire dal cilindro lo prenderemo".

Lombardia, Bertolaso: facciamo un bando, seguiamo le procedure

A chi gli chiedeva se fosse abituale lanciare un bando e dire gia' che c'e' una persona in pole position per la nuova dirigenza al Welfare, Bertolaso ha risposto: "Ma se non vi davo la possibilita' di fare un po' di polemica non facevo la conferenza stampa. Facciamo un bando, seguiamo le procedure. Le altre volte veniva scelta una persona estranea all'amministrazione" quindi "veniva fatto un contratto fiduciario come nel caso del dottor Pavesi". In questo caso "noi puntiamo sul personale dell'amministrazione, ma sul migliore, non ci interessano appartenenze di altro genere, chi ha il curriculum migliore verra' scelto per fare il direttore generale".