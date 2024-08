La Lombardia potenzia la lotta all’abusivismo nelle case Aler: al via vigilanza armata e nuovi fondi

Regione Lombardia ha lanciato un piano anti-abusivismo che prevede vigilanza armata, potenziamento della videosorveglianza e creazione di guardianie nelle aree più sensibili delle case Aler. Finanziato con 3milioni di euro, l’iniziativa mira a intensificare le azioni preventive, che nei primi quattro mesi del 2024 hanno già portato a 288 sgomberi in flagranza.

Franco: "Regione accanto alle famiglie rispettose delle regole"

L’assessore alla Casa, Paolo Franco, sottolinea l’importanza della legalità e l’impegno della Regione nel proteggere le famiglie rispettose delle regole. “Si parte da Milano e provincia - afferma Franco - dove esistono situazioni che non possono essere tollerate. Mettiamo in campo un piano concreto e supportato da risorse importanti. Perché la legalità per noi è un tema assolutamente prioritario e ineludibile: Regione Lombardia è dalla parte delle famiglie che rispettano le regole, lo ribadiamo con atti tangibili. Chi occupa abusivamente toglie la casa a chi ne ha diritto. Non può e non deve passare il messaggio che i furbi e i disonesti prevaricano i cittadini perbene”.

Collaborazione e prevenzione: il piano di Regione Lombardia per il rilancio delle politiche abitative

L’assessore alla Sicurezza, Romano La Russa, ha ribadito la necessità di tutelare chi vive in condizioni difficili a causa dell’abusivismo. Il piano non si limita agli sgomberi, ma si estende al rapido ripristino degli alloggi recuperati, affinché possano essere assegnati a chi ne ha diritto. Regione Lombardia, attraverso il programma "Missione Lombardia", punta a un’azione corale con tutte le istituzioni per ripristinare la legalità e garantire il diritto alla casa.