Lombardia prima per erogazione di mutui oltre l'80% agli under 36

La Lombardia, seguita da Piemonte ed Emilia-Romagna, e' la regione che negli ultimi venti anni ha erogato agli under 36 il maggior numero di mutui high-loan-to-value, ovvero quelle soluzioni di finanziamento che superano l'80% del valore dell'immobile. A livello nazionale i mutui ad elevato LTV si sono progressivamente affermati nel corso dell'ultimo ventennio, fino ad interessare oggi un mutuo su quattro.

Mutui e under 36, l'indagine dell'Osservatorio di Qualis

L'Osservatorio di Qualis - Managing General Agent attiva in Italia nel mercato del credito B2B - ha rilevato che in Lombardia l'eta' media dei mutuatari under 36, che dal 2003 al 2023 hanno scelto questo tipo di soluzioni, e' di poco superiore ai 29 anni. Inoltre, nell'arco temporale preso in analisi, l'importo medio finanziato ai giovani e' passato da 119.000 nel 2003 a 132.000 nel 2023 (+10,92%) e il LTV da 89% a 93.8% (+5,4%). Dal confronto tra l'andamento regionale e quello nazionale emerge che se nel 2003 l'importo medio richiesto dagli under 36 in Lombardia superava la media italiana del 35%, nel corso degli anni questa differenza si e' affievolita tanto che, ad oggi, l'importo chiesto in regione risulta superiore del 3% (132.000 vs 128.000).

L'Osservatorio evidenzia inoltre come nel 2023 la quota di finanziamento rispetto al valore dell'immobile richiesta dai giovani in questa regione sia in linea con il dato nazionale (93,8% in Lombardia e 93,5% in Italia). Tra le citta' nell'analisi spicca Milano, dove viene erogato il maggior numero di mutui ad elevato LTV per under 36 (9%), seguita da Monza, Brescia e Como.