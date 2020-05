Lombardia, rapporto tamponi/positivi a 2,1%, il più basso da aprile a oggi

Scende ancora il rapporto fra tamponi effettuati e casi positivi in Lombardia. Oggi si attesta al 2,1%, il piu' basso dal 1° di aprile ad oggi. Di seguito i dati di oggi, giovedi' 21 maggio. Le differenze sono riferite alla giornata di ieri. I tamponi effettuati sono 14.702 (totale complessivo 622.565). Attualmente i positivi sono 26.715 (+44), mentre il totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia dall'inizio della pandemia ad oggi è di 86.091. I nuovi casi positivi sono 316 (2,1% rapporto con i tamponi giornalieri). I guariti/dimessi sono +207 (totale complessivo: 43.649). In terapia intensiva -5 pazienti (totale complessivo 226). I ricoverati non in terapia intensiva sono -162 (totale complessivo 4.11. I decessi sono +65 (totale complessivo 15.737) Questi i casi per provincia con la differenza rispetto a ieri: MI 22.455 (+83) di cui 9.490 (+38) a Milano città, BG 12.681 (+48), BS 14.326 (+77), CO 3.678 (+18), CR 6.365 (+15), LC 2.700 (+9), LO 3.387 (+7), MN 3.308 (+8), MB 5.396 (+8), PV 5.105 (+23), SO 1.404 (+21), VA 3.423 (+10)