Lombardia, Sala: "Alleanza tra Moratti e Pd? Difficile"

Un’alleanza tra Moratti e Pd alle regionali lombarde “è difficile. D’altro canto se si è arrivati a questo punto è perché c’erano ragioni nei vari partiti e un’altra volta sono un po’ la dimostrazione di come nel centrosinistra il dialogo non sia semplice. Al di là che quello che vediamo, il cosiddetto Terzo Polo si è messo in maniera precisa al centro. Quindi il centrosinistra è obbiettivamente un campo da ricostruire”. Così il sindaco Giuseppe Sala, a margine dell'incontro 'Giovani e lavoro: quale futuro?', organizzato da Uil Milano Lombardia. Ai giornalisti che gli hanno chiesto se vede ancora possibile un’alleanza Pd – Cinque Stelle, si è limitato a rispondere: “Non lo so, francamente non ho aggiornamenti da Majorino nelle ultime 48 ore” su una possibile alleanza con i Cinque Stelle alle regionali lombarde 2023

Lombardia, Sala: "Majorino deve farsi conoscere"

Majorino deve farsi conoscere” come candidato alle regionali lombarde 2023 “ma ha una lunga storia politica. Si tratterà di trovare, a questo punto, pochi argomenti forti e su cui combattere. Spero sia concentrata su questo anche la sua presentazione. Credo comunque che la partita sia aperta. Bisogna partire da questo presupposto”. Così Sala in merito alla corsa alla presidenza della Regione di Pierfrancesco Majorino per il centrosinistra.

Sala: "Congresso del Pd, parlo con tutti ma non prenderò posizioni"

“Io riguardo il Congresso del Pd parlo con tutti ma non prenderò posizioni, ma non tanto per evitare inimicizie, ma perché non l’ho mai fatto. Anche nei precedenti Congressi, quando non ho mai votato alle primarie e quindi né a quelle che hanno portato all’elezione di Renzi, né a quelle di Zingaretti. E così farò anche questa volta”, alle primarie del 19 febbraio. Così il sindaco Sala. “Nelle ultime settimane ho parlato con i due ufficialmente in campo e quindi Bonaccini e De Micheli. La terza, Elly Schlein, non è ancora ufficialmente in campo, potrebbe esserlo questo weekend”, ha sottolineato.