Lombardia, Salvini: "Fontana il mio candidato. Moratti ministro? Va discusso"

Lombardia, Salvini: "Il candidato per me è Fontana"

Nel fine settimana il leader della Lega Matteo Salvini ha fatto il punto sulle elezioni regionali in Lombardia: "Il centrodestra ha detto che Attilio Fontana la sua squadra stanno lavorando bene. Detto questo c’è un’Italia che affronterà mesi difficili, che avrà un autunno e un inverno economicamente e socialmente difficili perché chiunque vincerà le elezioni governerà un Paese con una crisi economica pesantissima e se va avanti la guerra sarà ancora più pesante. Siccome si vota tra 8-9 mesi, dobbiamo prima dare all’Italia una guida seria. Poi c’è una Giunta di Regione Lombardia pienamente operativa, che sta tagliando le liste di attesa di Attilio Fontana e di Letizia Moratti. Se la scelta verrà presa il 26 settembre, nessuno si lamenterà. A meno che qualcuno non abbia in testa altre scelte che prescindono dal centrodestra e che lo dividono. Io lavoro per unire".

Lombardia 2023, Salvini: "Non voglio imporre Fontana, ma squadra che vince..."

Il candidato, ha poi comunque ribadito Salvini "per me si chiama Attilio Fontana, ma siccome in queste settimane ho lavorato per un centrodestra unito, il centrodestra deve esprimere una candidatura unitaria in Lombardia e nelle altre Regioni". "Non voglio imporre Attilio Fontana - ha concluso - ma squadra che vince non si cambia. L’importante è che il candidato sia uno e che non si divida il centrodestra. Si vota tra diversi mesi e quindi penso che se ne potrà parlare dal 26 settembre".

Salvini: "Moratti ministro? Non voglio fare nomi a caso"

E la Moratti? C'è chi in questi giorni parla di un'eventuale carica ministeriale in caso di vittoria del centrodestra alle Politiche. Un modo, anche, per sciogliere la contrapposizione venuta a crearsi in Lombardia: "Va discusso con gli interlocutori, non voglio sparare ministri a caso sicuramente proporrò al centrodestra che prima del voto i nomi di alcuni ministri vengano messi sul tavolo. Per me gli italiani dovranno votare sapendo se vince la Lega con il centrodestra chi fa il ministro dell’Economia, degli Esteri, delle Infrastrutture quindi alcuni ministeri importanti dovranno essere messi sul tavolo degli italiani prima del voto. Però non fatemi coinvolgere Letizia Moratti perché non vorrei che qualcuno dicesse che offro una cosa in cambio dell'altra. Non lancio ministri a caso".