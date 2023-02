Lombardia, Salvini: "Fontana vincerà con almeno 20 punti di distacco"

Il candidato della Lega alle Regionali in Lombardia Attilio Fontana "vincerà con almento 20 punti di distacco". Lo afferma il leader del partito, vicepresidente del consiglio e ministro dei Trasporti Matteo Salvini a margine di una presentazione a Milano. "I lombardi - spiega - sono persone concrete, la regione Lombardia è la più industrializzata d'Europa, quella che sta offrendo più lavoro in tutta Europa, dove vengono a farsi curare centinaia di migliaia di persone da altre città e altre regioni, squadra che vince non si cambia".

Salvini: "Lombardia, spero che tanta gente vada a votare"

"Penso che a Fontana vincerà con almeno 20 punti di distacco - ha proseguito Salvini - e spero che tanta gente vada a votare". "Il voto - ha sottolineato - è un diritto, ma in questo momento di difficoltà è anche un dovere,". "Faccio i migliori auguri ai competitor - ha concluso - mi dispiace soltanto che abbiano fatto una campagna elettorale basata sull'insulto quotidiano più che sulla proposta. Penso che domenica e lunedì il responso sarà assolutamente chiaro ed evidente".

Salvini: "Milano ha le spalle larghe, aiuteremo i piccoli comuni"

“A me arrivano richieste di quattrini, giustamente, da tutta Italia. Diciamo che il costo di energia, bollette e materie prime per tutti i comuni italiani è impegnativo. Milano, che è la mia città, fortunatamente, a differenza di altri, ha spalle larghe e tanti introiti quindi cercheremo di aiutare tutti nel limite del possibile, soprattutto, mi permetto di dire, i piccoli comuni”. Lo ha detto il ministro delle infrastrutture, Matteo Salvini, a margine della conferenza di “MIBA – Milan International Building Alliance”, commentando la richiesta di circa 50 milioni al governo avanzata ieri dal sindaco Giuseppe Sala per “mettere in sicurezza il bilancio”. “Perché un Comune di mille, duemila, tremila abitanti con qualche migliaia di euro tiene in piedi la macchina, altrimenti salta per aria”, ha detto ancora Salvini, aggiungendo: “Ne sto cercando due e mezzo per Lampedusa perché con tutti i problemi che hanno rischiano di saltare per aria”.

I comuni “sono stati sentiti migliaia di volte” nell’ambito della riforma sull’autonomia differenziata. “Il sindaco Sala è stato giustamente coinvolto su tanti fronti. Diciamo che se coinvolgesse la città prima di aumentare tutte le tariffe possibili e immaginabili a carico dei milanesi farebbe una cosa utile”. Lo ha detto il ministro delle infrastrutture, Matteo Salvini, a margine della conferenza "Green innovativo e intelligente. Le fiere fanno sistema per raccontare il futuro dell'edificio" di “MIBA – Milan International Building Alliance”, commentando le osservazioni fatte dal sindaco Giuseppe Sala sul disegno di legge Calderoli sull’autonomia differenziata, dove, a suo parere, “non ci sarebbero sufficienti aiuti per i comuni”.