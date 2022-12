Lombardia, Salvini: "La Lega vincerà, Pd e M5S litigano su tutto"

“Chi esce dalla Lega fa una scelta, tanti saluti e buon Natale. Occupiamoci di cose reali che interessano ai cittadini. Parliamo di robe vere, stanno arrivando miliardi di euro per opere pubbliche in Lombardia e vi occupate di quattro persone. C’è la Lega, la Lega che vincerà in Lombardia, nel Lazio, ha cinque ministri lombardi, sta portando a casa l’Autonomia, parliamo di cose serie". Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini, a margine di una visita all’ospedale Buzzi, in merito ai fuoriusciti della Lega confluiti nel gruppo 'Comitato Nord'. "Il mondo è bello perché è vario, non siamo in una caserma, ognuno è libero di andare, fare e disfare, l’importante è che il 12 febbraio a Milano come a Roma tanti cittadini scelgano”, ha aggiunto Salvini.

Salvini: "Pd e M5S litigano su tutto"

“PD e Cinque Stelle sono divisi in tutta Italia e se vogliono provare a unirsi in Lombardia, auguri. Non siamo preoccupati. Non vanno d’accordo su nulla, litigano su tutto”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini, a margine di una visita all’ospedale Buzzi di Milano, in merito all’accordo Pd-M5S sulle prossime elezioni regionali in Lombardia. “Il governo di centrodestra in questi mesi, ha dato dimostrazione di compattezza, unità e coerenza che non mi ha stupito perché ci credevo, ma chi non ci credeva ne è rimasto colpito. Con tutto il rispetto per Majorino e Moratti se i cittadini ci danno fiducia da trent’anni vuol dire che qualcosa”, ha concluso Salvini.

Salvini: "Non mi accontento di vincere solo in Lombardia"

"I dati che riguardano la Lega sono tutti positivi, belli, in crescita. Siamo una grande famiglia. Non mi accontenterò di vincere in Lombardia, dove se il centrodestra governa con la Lega da 30 anni è perché i cittadini apprezzano quello che facciamo, però sarà per me una emozione anche governare per la prima volta in regione Lazio, dove la Lega non ha mai governato neanche per un quarto d'ora. In questa manovra c'è anche l'avvio dell'autonomia. Diciamo che Babbo Natale sta esaudendo tanti desideri che i lombardi ripongono nella delegazione di governo della Lega", ha aggiunto Salvini.