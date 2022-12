Lombardia, Salvini: "Pd-M5S, alleanza a perdere"

"Gli faccio gli auguri, in Parlamento Pd e 5 stelle si scannano su tutto, non vanno d'accordo su niente". Cosi' ha risposto il segretario della Lega, Matteo Salvini, a chi gli chiedeva del probabile accordo tra Pd e M5s per un'alleanza alle elezioni regionali lombarde. "I lombardi sono concreti, pragmatici, innovativi. Penso sia un'alleanza a perdere, pero' in democrazia il bello e' che scelgono i cittadini. Onestamente non ho grandi preoccupazioni", ha concluso Salvini a margine dell'evento per i 75 anni di Assologistica.

Lega, Salvini: "I quattro espulsi? Parliamo di cose importanti..."

"Parliamo di cose importanti", ha risposto Salvini a chi gli chiedeva dell'appello di Umberto Bossi di cancellare l'espulsione dei 4 consiglieri lombardi che hanno aderito al nuovo gruppo regionale Comitato Nord.