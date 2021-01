Lombardia, Salvini: per me la Moratti è una garanzia



"Chi ha fatto il sindaco di Milano cinque anni puo' fare bene anche l'assessore". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, intervenendo alla trasmissione Aria Pulita su 7 Gold per parlare del rimpasto di giunta in Regione Lombardia e dell'ingresso nella squadra di Letizia Moratti alla guida della sanita' lombarda. Secondo Salvini alla guida della sanita' lombarda "serve un manager, e una persona che ha fatto bene il sindaco e il ministro dal mio punto di vista e' una garanzia", ha aggiunto: "Conto che entro oggi la Regione Lombardia abbia una squadra ancora più forte e strutturata".

"Io sindaco a Milano? In futuro sarebbe la cosa più bella da fare, ora ci sono 60 milioni di italiani che hanno bisogno di aiuto, sarebbe una scelta egoistica, da parte mia, occuparmi solo di Milano", ha poi aggiunto Salvini: "In un anno di governo abbiamo dimostrato di che pasta siamo fatti", dice ancora il leader della Lega. "C'è - spiega - un'Italia da prendere per mano".