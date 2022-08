Lombardia, Salvini: "Sondaggio Moratti? Squadra che vince non si cambia"

"Siccome abbiamo lavorato in tutta Italia per unire il centrodestra mi auguro che nessuno divida il centrodestra". Così il leader della Lega Matteo Salvini a margine della visita ad un canile di Milano commentando con i cronisti il sondaggio che vedrebbe una preferenza dei consensi per la vicepresidente Letizia Moratti anche rispetto all'attuale governatore, Attilio Fontana. "Tutti i sondaggi che ho visto danno il centrodestra vincente. Con chiunque candidato. C'e' un governatore in carica che si chiama Attilio Fontana - ha ribadito- per me squadra che vince non si cambia".

Salvini: "Io al Viminale? Chi fa cosa lo decidono gli italiani il 25 settembre"

Salvini ha anche commentato le dichiarazioni di Giorgia Meloni sull'ipotesi di un suo incarico al Viminale: "Questo è un dibattito solo suo, chi fa cosa lo decidono gli italiani con il voto del 25 settembre. Se gli italiani scelgono il centrodestra e nel centrodestra danno un consenso di più alla Lega, sono pronto a prendermi l'onore e l'onere di prendere per mano questo Paese e di scegliere il meglio per questo Paese. Quindi, non ci sono ministri adesso, premier, sottosegretari, aspettiamo il 25 settembre". "Poi, per me Giorgia e Silvio sono due amici oltre che due alleati e quindi tutti potranno fare tutto, tutti sono all'altezza di fare tutto".

Salvini: "Terzo polo, dibattito che non appassiona me e gli italiani"

Dal leader del Carroccio anche una battuta sul terzo polo: "Scelgono gli italiani. Siamo all'8 di agosto e le persone che sto incontrando, dal Veneto alla Sicilia, mi chiedono piu' lavoro e meno tasse, per cui il dibattito tra terzi, quarti poli, Renzi e Calenda, appassiona poco me e gli italiani. Gente che passa, nell'arco di una settimana da 'viva Di Maio' ad 'abbasso Di Maio, da 'viva Letta ad 'abbasso Letta'... Mi sembra che ci siano idee un po' confuse a sinistra". "Rispetto le scelte che faranno a sinistra, ma sono molto convinto della forza delle nostre idee", ha concluso il leader della Lega.