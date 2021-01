Lombardia, Salvini: "Squadra pronta al 99%. Moratti? Mi farebbe piacere"

"Entro stasera sentirò gli altri segretari di partito, a partire dal presidente Berlusconi e poi conto che la squadra cominci a correre, come e' giusto che sia. Per me, la squadra al 99 per cento e' gia' chiusa". Cosi' il leader della Lega Matteo Salvini, in un punto stampa in piazza Citta' di Lombardia, a Milano, sul rimpasto in Regione. Quell'un per cento che ancora manca riguarda la "riorganizzazione in termini di deleghe".

"I ruoli li decide il presidente Fontana" ma "a me da cittadino lombardo e da milanese avere Letizia Moratti in squadra farebbe solo piacere". Cosi' Salvini replica a chi chiedeva se l'ex sindaco di Milano avra' la vice presidenza. La sua presenza 'forte' non indebolirebbe la figura del governatore secondo Salvini in quanto "piu' forte e' la squadra e meglio corre la Lombardia". Dunque sarebbe contento di avere Moratti come vice presidente? "Assolutamente si'" e la risposta. "E' una donna, una manager in gamba. Se la Moratti dovesse avere la vicepresidenza, la lotta alla droga sarebbe una priorita'" ha aggiunto riferendosi alle polemiche su San Patrignano dopo la serie tv ispirata alla comunita'.

"Con Letizia Moratti ci ho lavorato come sindaco, e' una manager assolutamente in gamba" ha sottolineato Salvini. "Le sono grato - ha aggiunto - per l'impegno che ha dedicato e continua a dedicare a San Patrignano, vittima di infamie in questi giorni. E che invece secondo me e' un'eccellenza a livello non italiano ma mondiale". "Quindi se lei sara' parte della squadra - ha concluso il segretario leghista - sono convinto che la lotta a ogni genere di droga, sara' uno degli impegni prioritari suoi e di tutto lo staff".

Il rimpasto in regione Lombardia potrebbe prevedere non solo l'assessorato al Welfare di Giulio Gallera, ma piu' poltrone. Ma quello che e' certo per il segretario della Lega Matteo Salvini e' che "nessuno sara' dimenticato, nessuno viene sacrificato, si fa un salto in avanti. Tutti verranno valorizzati". Anche Gallera? "Tutti verranno valorizzati" ha ripetuto Salvini. "Il 2020 e' stato un anno tragico per tanti e noi vogliamo correre", ha concluso.

"A differenza di tanti altri partiti, per quello che riguarda noi, ci sono tante donne e uomini che lasciano l'incarico romano e si dimettono dal Parlamento per dedicarsi alla loro terra e alla loro Regione. E questo mi riempie di orgoglio".