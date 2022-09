Lombardia, Santanchè doppia Cottarelli. E Berlusconi torna in Senato

Lombardia, Santanchè doppia Cottarelli: "Fossi in lui non mi sentirei proprio benissimo..."

Era una delle sfide più attese nelle circoscrizioni lombarde, anche per testare sul campo il possibile candidato del centrosinistra alle Regionali di primavera Carlo Cottarelli. Ma le urne del collegio uninominale per il Senato di Cremona non lasciano dubbi: Daniela Santanchè trionfa con il 51,9% sostenuta dalla coalizione di centrodestra, con Fratelli d'Italia che supera il 30%. Cottarelli si ferma al 27,6% ma potrebbe trovare un posto al Senato grazie al proporzionale. La coordinatrice lombarda di Fratelli d'Italia ha commentato: "Carlo Cottarelli me ne ha dette di tutti i colori, stasera fossi in lui non mi sentirei proprio benissimo. Anche perche' io non l'ho mai attaccato, lui tutti i giorni mi attaccava".

Sesto San Giovanni: Rauti batte Fiano

L'altra sfida su cui erano accesi molti riflettori si è giocata per il Senato a Sesto San Giovanni: la candidata di centrodestra Isabella Rauti ha battuto con oltre il 46% dei voti il candidato di centrosinistra Emanuele Fiano, che non raggiunge il 30%.

Elezioni: Berlusconi torna al Senato

Restando in Lombardia, si segnala il ritorno al Senato del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi che si aggiudica il collegio uninominale di Monza.

Gelmini male con il terzo polo: 8,12% per il Senato a Treviglio

Nel collegio di Treviglio, composto per metà da Comuni bresciani, era candidata per il Senato il ministro uscente Mariastella Gelmini, recentemente confluita in Azione. Ma il Terzo polo non sfonda, la Gelmini si attesta all'8,12%, dietro al candidato di centrodestra GiulioMaria Terzi di Sant'Agata che supera il 60%, e dietro alla candidata di centrosinistra Cristina Tedaldi, 20,6%.

Della Vedova batte Tremonti per la Camera

Altra sfida molto attesa era quella per la Camera nel collegio Lombardia 1 U09 tra il leader di +Europa Benedetto Della Vedova sostenuto dal centrosinistra e l'ex ministro Giulio Tremonti appoggiato dal centrodestra. In controtendenza rispetto ai dati generali, il candidato di centrosinistra chiude avanti con il 37,9%, superando Tremonti fermo al 30,3%