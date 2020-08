Lombardia, sostegno ai distretti del commercio: oltre cento richieste

Hanno superato abbondantemente il centinaio le richieste di contributi pervenute dai distretti del commercio, ma sara' ancora possibile fare domanda per tutto settembre 2020. Il bando, aperto dallo scorso 5 giugno, e' finalizzato a sostenere i distretti del commercio lombardo come volano per la ricostruzione economica, territoriale e urbana a seguito dell'impatto negativo dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

La misura finanzia infatti con 22 milioni sia gli interventi delle imprese per l'apertura di nuove attivita' o il loro rilancio, l'adattamento dei punti vendita alle esigenze di sicurezza e protezione di lavoratori e consumatori e l'adozione di nuove modalita' di vendita quali 'online' e consegna a domicilio, sia le azioni realizzate dai comuni per la qualificazione e l'adeguamento dell'area del distretto e la realizzazione di servizi per le imprese.

La misura regionale prevede poi ulteriori premialita' e incentivazioni per quegli enti locali che riusciranno, anche in forma associata e in collaborazione con le camere di commercio, a concedere i contributi alle imprese entro l'anno in corso.

Il provvedimento nasce proprio dalla consapevolezza che la crisi attuale cambiera' l'equilibrio economico delle attivita' sul territorio e, quindi, anche la loro distribuzione urbana. Proprio per sostenere i 'distretti' (e gli enti locali) come protagonisti di questo rinnovo e rilancio del commercio cittadino, la Giunta regionale ha messo a disposizione, su proposta dell'assessorato allo Sviluppo Economico, 22.564.950 euro, con la volonta' di recuperare altre risorse.

La misura potra', inoltre, far sinergia con il programma di opere pubbliche per la riqualificazione urbana immediatamente cantierabili grazie alle risorse messe a disposizione dei comuni da Regione Lombardia.