La Lombardia punta sulle startup: “FutureMatch” mette in contatto innovatori e investitori

La Lombardia rafforza il proprio ruolo di hub dell’innovazione aprendo le porte di Palazzo Lombardia a circa 40 startup, pronte a presentare i loro progetti a potenziali investitori nazionali e internazionali. L’evento “FutureMatch - Connect Today, Create Tomorrow”, promosso dall’assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi, è stato un'opportunità per startup all’avanguardia di confrontarsi in incontri “one to one” con possibili finanziatori, creando sinergie e nuovi canali di sviluppo.

Fontana: "Lombardia protagonista dell'innovazione"

Le startup selezionate, provenienti da settori come biotecnologie, intelligenza artificiale, spazio e chimica verde, hanno avuto modo di presentare le proprie soluzioni innovative in una vetrina d'eccezione, con convegni e stand espositivi. Questa iniziativa si inserisce in un contesto strategico di supporto all’innovazione che la Regione sta promuovendo da anni, in collaborazione con università e centri di ricerca. “La Lombardia – ha dichiarato il presidente della Regione Attilio Fontana – è protagonista dell’innovazione. Siamo il territorio dei brevetti e delle startup, e il nostro obiettivo è garantire un ambiente favorevole allo sviluppo e alla ricerca, in modo che i progetti possano trasformarsi in aziende solide, creando valore per l’intera economia”.

Sostegno alla crescita delle startup: obiettivi e risultati

L’evento rientra in una strategia più ampia di supporto regionale, che include competizioni come “StartCup Lombardia”, da cui sono nate 41 nuove imprese con un fatturato di 4,3 milioni di euro, e iniziative specifiche per il settore della “space economy” come “Esa Bic Milano”. Al centro delle azioni regionali c’è anche il programma “Berkeley SkyDeck Europe Milano”, l'acceleratore nato dalla collaborazione tra Cariplo Factory, LendLease e Berkeley SkyDeck, che offre a startup selezionate la possibilità di operare per sei mesi nell’incubatore di Berkeley, in California.

“Collaborazione e dialogo” per l’innovazione sostenibile

Giovanna Iannantuoni, presidente di Musa Scarl, ha sottolineato l’importanza del dialogo tra innovatori e investitori: “FutureMatch 2024 è un’occasione unica per far crescere progetti in grado di incidere positivamente sull’economia e sulla società”. Anche il settore della chimica verde riveste un ruolo cruciale nell’industria: “Il progetto Chimica Verde, nato dall'accordo tra Regione Lombardia e Federated Innovation @MIND, mira a favorire soluzioni sostenibili in un settore che rappresenta il cuore del 95% del manifatturiero”, ha dichiarato Fabrizio Grillo, presidente di Federated Innovation @MIND.