Lombardia verso la riapertura lunedì per chi ha i requisiti

Secondo quanto riportato dall'ANSA, bar, ristoranti ma anche estetisti e parrucchieri potrebbero riaprire in Lombardia da lunedi' prossimo, o almeno potranno farlo tutti quelli che rispettano i requisiti previsti dalle nuove regole, a partire dalla misurazione della temperatura all'ingresso. Questo dovrebbe essere l'orientamento della Regione che sta attendendo tutti i protocolli e la valutazione del comitato tecnico scientifico che dipende dall'andamento dei contagi dal 4 maggio, cioe' dal primo giorno della ripartenza parziale.

"Stanno arrivando le linee guida per la riapertura di ogni attività. Il governo ha deciso di comunicare direttamente alle Regioni queste regole con l'aiuto dell'Inail. Stiamo aspettando che arrivino tutte queste regole per poi prendere le decisioni", ha detto il vicepresidente della Regione, Fabrizio Sala, in diretta su Facebook, in vista delle decisioni che la Regione prenderà domani sulle nuove riaperture delle attività. "E' chiaro che ci sono delle attività particolari che necessitano maggiori precauzioni. Stiamo valutando le linee guida che il governo ci invierà oggi e domani e poi prenderemo le nostre decisioni", ha aggiunto.

"Sappiamo che la tendenza ormai e' chiaramente positiva, non ce lo dicono solo i dati sanitari", ha spiegato il vicepresidente della Regione Lombardia. Il dato sui positivi (394 su quasi 11 mila tamponi) "oggi e' un dato estremamente positivo, ma ancora di piu' lo e' il calo dei ricoverati, per cui immaginiamo tra poco di scendere sotto i 5 mila", ha aggiunto Sala. "Oggi i dati sono buoni - ha continuato il vicepresidente - ma ricordiamoci, vediamoli in una media di diversi giorni, la tendenza e' moderatamente positiva. Dobbiamo sempre stare attenti, pero' diciamo che siamo sulla strada giusta".