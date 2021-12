Lombardia zona bianca anche nella settimana di Natale. VIDEO

Lombardia zona bianca anche nella settimana di Natale

La Lombardia restera' in bianco anche la settimana di Natale, che va dal 20 al 26 dicembre. Nonostante i dati del contagio siano in aumento, infatti, i parametri restano da zona bianca. Per cercare di contrastare la diffusione del Covid-19, comunque, diverse citta' hanno deciso di imporre l'obbligo della mascherina in centro citta' anche all'aperto, tra tutte Milano, Brescia, Bergamo, Como e Monza.

L'ordinanza a Milano

A Milano l'ordinanza e' stata firmata dal sindaco Sala il 27 novembre ed e' valida fino al 31 dicembre. Le vie comprese nel provvedimento sono piazza Castello, largo Cairoli, via Dante, piazza Cordusio, via Orefici, via e piazza Mercanti, piazza del Duomo, Galleria e corso Vittorio Emanuele II e piazza San Babila. Insomma, la lunga passeggiata che dal Castello Sforzesco porta fino a San Babila. A controllare il rispetto dell'ordinanza saranno le forze dell'ordine, le sanzioni sono di 280 euro se si paga entro cinque giorni o 400 euro in caso di mancata ottemperanza. A queste misure si aggiungono, in tutta la Lombardia, quelle entrate in vigore a livello nazionale con il super green pass.

Fontana: "Occupazione delle intensive sotto la soglia prevista"

"I dati che sono pervenuti e che verranno valutati venerdì in sede di cabina di regia, confermano anche per la prossima settimana che la Lombardia rimarrà in zona bianca. Nonostante la crescita dei numeri, l'occupazione dell'area medica e l'occupazione delle intensive rimangono al di sotto della soglia prevista. Quindi anche la settimana di Natale sarà in zona bianca". Lo ha annunciato il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana a margine dell'evento sulle Olimpiadi a Palazzo Lombardia.