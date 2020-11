Lombardia zona rossa o arancione? Sala: "No a trattative telefoniche..."

Zona rossa o arancione? Sala: "No a trattative telefoniche..."

La Lombardia ha tutti i parametri in ordine per diventare una regione 'arancione' ma se il governo e "le strutture politiche che sono chiamate a decidere ritengono che, nel loro legittimo giudizio, sia meglio aspettare, io non mi opporro' di certo". A scriverlo su Facebook il sindaco di Milano, Beppe Sala, secondo cui la questione non deve diventare "una trattativa tra Governo e Regione". "Se fanno fede i 21 (!) parametri e l'RT, allora si passi all'arancione", rimarca Sala, chiedendo pero' che "si faccia chiarezza sul come le decisioni vengono prese". "Questa situazione da trattative telefoniche non aiuta. Nessuno", ha concluso.

Salvini: "Sala chiami il suo Governo Pd"

"I dati sanitari (per fortuna) sono evidenti da giorni, la Lombardia da zona rossa deve diventare zona arancione, con le riaperture previste. Subito. Governo sveglia! P.S. Invitiamo il sindaco di Milano del PD a chiamare il suo segretario del PD e i suoi amici ministri del PD, perche' i cittadini lombardi meritano chiarezza e rispetto". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.