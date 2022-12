"Lombardiamo": lo Stato maggiore della Lega per la campagna di Fontana. VIDEO

"Lombardiamo": lo Stato maggiore della Lega per la campagna di Fontana

Tutti i big della Lega per "Lombardiamo", l'evento che segna l'avvio della campagna elettorale del Carroccio a sostegno di Attilio Fontana per il bis alla guida di Regione Lombardia. Sul palco del Talent Garden Calabiana di Milano il leader del partito, vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, i ministri Giancarlo Giorgetti, Alessandra Locatelli, Giuseppe Valditara, il vice ministro all’Ambiente Vannia Gava, i capigruppo alla Camera e al Senato Nicola Molteni e Massimiliano Romeo, il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. 'Assente giustificato' il ministro Roberto Calderoli, ha detto il responsabile lombardo del partito Fabrizio Cecchetti.

Lega, Salvini: "Sono stati mesi complicati"

"Parlo da segretario della Lega: sono stati mesi complicati, ho la tessera della Lega dal '91 e lezioni di buona militanza non le prendo da nessuno. So che cosa significa andare nelle parrocchie e fare i gazebo". A dirlo e' il segretario della Lega e vicepremier, Matteo Salvini, all'evento 'Lombardiamo' organizzato dalla Lega per la campagna elettorale di Attilio Fontana in vista delle prossime elezioni regionali.

Salvini: "Lega, caccia alle streghe ma resteremo per i prossimi 50 anni"

"Qualche giornale si esercita nella caccia alle streghe tra me e Massimiliano, tra me e Giancarlo e tra me e Attilio. Ma la Lega è tale e rimarrà per i prossimi 50 anni", ha aggiunto Salvini "C'è una squadra e non dei singoli - ha aggiunto - la forza della Lega e è sarà sempre essere una squadra".

Salvini: "Al governo da 56 giorni e mi sembrano cinque anni. La Lega non è Fratelli d'Italia"

"Siamo al governo da 56 giorni e mi sembrano 5 anni…", ha proseguito Salvini elencando già i primi risultati dell'esecutivo.

"La Lega non è Fratelli d'Italia, abbiamo radici diverse e non abbiamo un destino comune. Noi la differenza la facciamo sui territori". "La Lega - ha aggiunto Salvini - deve unire tradizioni e innovazione, ma siamo orgogliosi di quello che siamo". Ad ogni modo "siamo al governo da 56 giorni - ha concluso - ma mi sembrano cinque anni".

Giorgetti: "Stiamo lavorando come i matti, abbiamo dimostrato ai gufi di saper fare qualcosa"

"In questi 56 giorni di governo ci siamo messi a lavorare come matti, al massimo delle nostre capacita' e forze, e credo che abbiamo dimostrato ai gufi di saper fare qualcosa". A dirlo e' il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, all'evento 'Lombardiamo' organizzato dalla Lega per la campagna elettorale di Attilio Fontana in vista delle prossime elezioni regionali. "Non vengo a promettere mille miliardi, che non ho di mio, di palle non ne racconto. Pero' ho quello che serve", ha aggiunto Giorgetti.

Sardone: "La Lega c'è, dai territori alle istituzioni"

"Un grande successo di tutta la squadra della Lega". Così Silvia Sardone, europarlamentare leghista e commissario cittadino di Milano del partito, in merito all'evento di questa sera al Talent Garden Calabiana di Milano che ha raccolto migliaia di sostenitori e simpatizzanti. "La Lega c'è: dai territori alle istituzioni - prosegue Sardone - siamo presentissimi per portare avanti le istanze dei milanesi, dei lombardi e degli italiani e la grande partecipazione di stasera ne è la conferma. Siamo pronti per dare alla Lombardia altri cinque anni di buongoverno grazie al centrodestra a trazione leghista, guidati da Attilio Fontana. Allo stesso tempo prosegue a gonfie vele il nostro impegno al governo del Paese: Matteo Salvini, al Ministero delle Infrastrutture, ha già sbloccato più opere di quante non ne abbia sbloccate la sinistra in un decennio di governi non eletti".

Sul prossimo appuntamento elettorale del 12-13 febbraio in Lombardia: "I lombardi devono scegliere tra la Lombardia pragmatica, locomotiva d'Italia e vicina ai bisogni dei cittadini di Attilio Fontana o il buio assoluto in cui ci porterebbero Majorino e 5 Stelle, la sinistra-sinistra amante del welfare anti-italiano e della decrescita. Siamo certi che sarà una grande vittoria", chiude Silvia Sardone.