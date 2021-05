Loredana Bertè in piazza a Milano: "Ddl Zan: il tempo è scaduto"

Loredana Berte', in un video pubblicato sui social, annuncia la sua adesione alla manifestazione organizzata dai Sentinelli in piazza Scala a sostegno dell'apporvazione del Ddl Zan il prossimo 8 maggio. " Finalmente il ddl Zan e' stato calendarizzato in Senato, la strada pero' e' lunga e difficile. La cosa semplice invece che chiediamo e' quella di punire ogni atto di discriminazione fondata sul sesso, il genere, orientamento sessuale, identita' di genere e disabilita'. Quello che chiediamo e' che ci sia un'aggravante per qualsiasi reato commesso con finalita' di discriminazione e di odio". La cantante conclude ricordando la manifestazione di Milano e dicendo: "approvate il ddl Zan, il tempo e' scaduto"