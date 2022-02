Ludovica Grazia è nata a Milano alle 2.22 del 22/02/2022

Tempismo perfetto per la piccola Ludovica Grazia, venuta al mondo all'ospedale San Giuseppe di Milano alle 2.22 del 22/02/2022. La data di ieri, come noto, era particolarissima in quanto palindroma, la si poteva infatti leggere da sinistra a destra o da destra a sinistra indifferentemente. Per rendere ancora più speciale l'evento, la bimba è venuta al mondo ad un orario pieno di altri numeri 2, nel cuore della notte.

Nata alle 2.22 del 22/02/2022: l'annuncio sui social del San Giuseppe

Una coincidenza davvero straordinaria, tanto che l'ospedale ha scelto di celebrarla annunciando l'evento sui social: "22.02.2022, ore 02:22: all’Ospedale San Giuseppe MultiMedica nasce la piccola Ludovica. Un compleanno semplicemente unico. Auguri ai genitori e buon #Twosday a tutti!"