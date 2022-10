Lupara e picciotti: criminalità organizzata sempre più digitale

Sono una risorsa fiorente. E silenziosa. In Italia se ne parla pochissimo. Le loro transazioni tuttavia, pur viaggiando a bassa intensità, fanno registrare cifre enormi.

Armi e droga viaggiano nel darkweb

Sono le armi e la droga. E sono il postribolo della criminalità organizzata che, dopo le mattanze di uomini dello Stato e di affiliati alle cosche, sacrificati sull'altare delle guerre di mafia, oggi fanno affari nel mondo del darkweb. Prepotenza di una criminalità associativa che si muove nella parte di mondo oscuro del web. Un' ostentazione di protervia che usa tutti gli strumenti che ha a disposizione. Compreso l' uso delle criptovalute per le attività illecite, il traffico di armi e droga.

Il procuratore Nicola Gratteri, in una recente intervista ha dichiarato che durante un interrogatorio, un uomo della ndrangheta cosi si è a lui rivolto: "Ho talmente tanto danaro da poter riempire questa stanza dal pavimento fino al tetto".

Pierguido Iezzi: "Armi e droga protagoniste di attività di riciclaggio di soldi sporchi".

"La crescente presenza sul Darkweb di servizi per la vendita di armi e droghe rappresenta un indizio di quanto la criminalità organizzata si stia sempre più digitalizzando e di quanto il mondo virtuale e quello fisico siano sempre più interconnessi. Armi e droghe prodotte nel mondo reale, vengono smerciate nel lato oscuro del web per poi riemergere nel mondo reale in possesso di criminali e malintenzionati che le acquistano attraverso le criptovalute, spesso esse stesse protagoniste di attività di riciclaggio di soldi sporchi".

Cosi Pierguido Iezzi, CEO di Swascan azienda di cybersicurezza del Gruppo Tinexta, commenta due dei cinque temi trattati dal rapporto sul darkweb redatto dal Soc e Threat Intelligence team della stessa Swascan. Questo team informatico ha intrapreso un'analisi delle tendenze, dei prezzi, dei prodotti e dei metodi di pagamento utilizzati traendo conclusioni circa il comportamento degli utenti nei mercati del darkweb oltre che individuandone le potenzialità di sviluppo.

La ricerca: i prodotti più venduti sul darkweb nel 2022 sono gli strumenti di pirateria informatica

Dalla ricerca è emerso che i prodotti più venduti sul darkweb nel 2022 sono gli strumenti di pirateria informatica; la droga, le carte di credito, di debito e i bancomat; armi, assassinii su commissione, la manipolazione d'identità e credenziali per l'accesso ai servizi on line e digitali. In modo particolare sono offerti online gamme di narcotici differenti che vanno dalle droghe comuni fino a sostanze chimiche utilizzate per la fabbricazione di nuovi stupefacenti o per altri scopi illeciti, dando una vastissima scelta al cliente. Il rapporto prende in esame tre diversi mercati di vendita presenti nel darkweb dedicati allo smercio di Marijuana e hashish attraverso l'utlizzo di criptovalute.

Gli spacciatori digitali

SmokerCo, ad esempio, "è posizionato tra i migliori negozi in Europa per l'acquisto di droga online" e attualmente spedisce dalla Spagna nella sola UE, con consegna stimata tra i 4 e i 7 giorni lavorativi, da 2 a 6 spedizioni superiori ai 50 grammi. "The Grass Company, invece, nata nel 2018 per dedicarsi esclusivamente alla Cannabis, spedisce dal Belgio con consegna stimata tra i 4 - 5 giorni lavorativi in ambito europeo, e 7 - 10 giorni per spedizioni extra Ue.

We are Amsterdam, invece è un fornitore tedesco "tra i più affermati e duraturi nella storia dei mercati darknet. Dedito alle droghe sintetiche oltre alla più classica cannabis, realizza spedizioni in tutto il mondo ma con tempi più lunghi per la consegna. In questi negozi virtuali i prezzi vanno da 8 Euro al grammo ai 6000 Euro al chilo per la Marijuana.

I rifornitori di armi sul darkweb

Le armi, sono l'altra fiorente voce di arricchimento. Si possono acquistare da tutto il mondo. Stati Uniti, Canada, Germania, Gran Bretagna, Svizzera Francia, Svezia, Olanda Norvegia, Danimarca Finlandia, Italia, Austria Spagna, Cina. Lo studio in particolare esamina la disponibilità di armi in tre darknet markets identificando 125 tipologie di armi, tra cui le pistole, i fucili, le mitragliatrici, le munizioni e gli esplosivi. I dati hanno permesso di stimare il costo delle armi fino ad un massimo di 2400 dollari. Chi acquista ha facoltà di poter concordare il luogo virtuale di consegna delle armi. In genere un posto remoto, non visibile e difficilmente raggiungibile. Le realtà indagate sono ATHOS78, che dispone di pistole mitragliatrici e silenziatori, e che offre un'intera pagina dedicata alla prova di arrivo delle armi vendute nei vari paesi con un canale Telegram dedicato.

C'è poi THE DARK MARKET, lanciato nel marzo 2020 in cui si trovano oltre alle armi, documenti contraffatti, farmaci, carte di credito , servizi di hacking e di trasferimento di denaro. C'è anche "BOTMANS WORLD" in cui è possibile trovare anche fucili d'assalto con prezzi che vanno dai 10 dollari per le munizioni ai 2500 dollari per le armi pesanti automatiche e semiautomatiche.

Interessanti poi sono i prezzi per le armi più conosciute sul mercato

Una Glock 20, costa 1450 dollari. Un revolver 357 costa tra i 480 e i 1100 dollari. Un AK 47 ha un costo di 2200 dollari. Altrettanto importanti sono le norme che regolano i mercati sul web. I fornitori sono scelti dagli amministratori del sito. Anche se il mercato si occupa di prodotti illeciti, qjesti ultimi hanno vietato la vendita e riproduzione di materiale e/o attività terroristiche. Tutti i venditori devono avere inoltre una chiave PGP prima di iniziare a vendere per comunicare con l’amministratore. L’autenticazione a due fattori (2FA) è obbligatoria per tutti i fornitori, i quali devono pagare 400 dollari per poter iniziare a vendere sul sito. La commissione del fornitore non è rimborsabile, questo per proteggere il mercato dai truffatori. Non è inoltre consentito chiedere i soldi prima dell’arrivo del prodotto all’acquirente e non è consentito trattare al di fuori del mercato. Qualsiasi venditore sorpreso a trattare al di fuori del mercato, utilizzando app di terze parti, sarà immediatamente bannato.

Tutti i venditori spediscono in tutto il mondo con un sistema di tracking mandato via e-mail

Tutti i venditori spediscono in tutto il mondo con un sistema di tracking mandato via e-mail entro 1h dopo il pagamento. La maggior parte dei fornitori spedisce il pacchetto entro 1h dalla ricezione della notifica di pagamento in Escrow. Tra le regole che ispirano questo mercato ci sono quelle tra venditore e acquirente: adottano infatti un particolare linguaggio per comunicare. Gli amministratori hanno infatti una pagina dedicata ad un campione di armi che possono essere fornite ai clienti. È possibile interagire con il venditore e chiedere di fare un video mentre scrive una parola in codice che si sceglie o chiedere loro di strappare un angolo di carta in modo da provare la loro esistenza, oppure scattare le foto con il prodotto da diverse angolazioni. A tal proposito, il mercato presenta un canale Telegram attivo da febbraio 2020 dove si interagisce con i clienti, si riportano atture di ordini, foto a prova della vendita e spedizione, video dei fornitori che mostrano le armi.

Un mercato, quello delle armi, organizzato con codici d'accesso e regole cogenti che selezionano i loro partecipanti, li classificano e permettono di mappare aree interessate, condizioni d'acquisto, di smercio e di guadagno. Una macchina perfettamente funzionante che supporta più facilmente quei paesi in cui l'acquisto di armi è proibito. Un mercato tra i più floridi e redditizi: che sul darkweb si muove a suo agio, quasi del tutto privo di controlli