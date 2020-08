Lutto in casa Giorgio Gori: morto a 91 anni il padre Alberto

Lutto in casa di Giorgio Gori, sindaco di Bergamo: e' mancato ieri, domenica 23 agosto, Alberto Gori, 91 anni che viveva con la moglie Mimma Gavazzeni a Bergamo. Il padre del sindaco Pd aveva frequentato il liceo Sarpi in Citta' Alta e laureato in chimica aveva lavorato alla Montedison. I funerali si terranno martedi' mattina 25 agosto alle 10 nella chiesa di Sant'Alessandro in Colonna.