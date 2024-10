Lutto in Lombardia: addio a Colozzi, "padre" dello Statuto di autonomia regionale

Lutto in Regione Lombardia per la scomparsa di Romano Colozzi, ex assessore al Bilancio. Aveva 75 anni. Come ricorda LaPresse, Colozzi è stato esponente della Democrazia cristiana, originario di Cesena, di cui è stato consigliere comunale per poi diventare consigliere regionale in Emilia-Romagna. Quindi l'importante esperienza in Lombardia. Tanto che in molti lo considerano a tutti gli effetti il vero padre e redattore del nuovo Statuto di autonomia di Regione Lombardia.





Fontana: "Colozzi in galantuomo che resta nella storia di Regione Lombardia"

Questo il ricordo del governatore Attilio Fontana: "Ci lascia un galantuomo. Una persona al servizio delle istituzioni che ha fatto della professionalità e della disponibilità il suo segno distintivo. Politico raffinato, con toni bassi e mai arroganti, cercava soluzioni condivise e dispensava consigli. Solo apparentemente distaccato e severo, portava in sé la simpatia e l'allegria tipica della Romagna, sua terra d’origine. Mai dimenticherò le parole con cui costantemente mi ha sostenuto durante il periodo più duro del Covid. Resterà per sempre nella storia e nel ricordo della Regione Lombardia", ha concluso il governatore.





Colozzi, Cecchetti: "Politico appassionato e competente"





Fabrizio Cecchetti, deputato della Lega e coordinatore della Lega Lombarda, ha sottolineato: "Esprimo il mio cordoglio e le mie condoglianze, e quelle di tutta la Lega Lombarda, alla famiglia di Romano Colozzi, per anni apprezzato assessore al Bilancio nelle giunta regionale lombarda. Sono addolorato per la sua scomparsa. Era un politico appassionato e competente che ho avuto modo di conoscere e stimare negli anni in cui, in Regione Lombardia, lui era assessore e io consigliere regionale e presidente della commissione Bilancio".