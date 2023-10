M4, al via la riqualificazione del viale alberato di corso Concordia

La società concessionaria M4 Spa, d’intesa con il Comune di Milano, avvia i lavori di riqualificazione del viale alberato di Corso Concordia, anch’esso duramente colpito dal violentissimo evento meteorologico dello scorso 25 luglio e oggetto delle ultime attività di sistemazione superficiale connesse alla recente apertura della stazione Tricolore della linea blu.

Dei 16 esemplari rimasti in Corso Concordia, 5 sono stati classificati come ad "estrema propensione al cedimento"

Infatti, dalle valutazioni dei tecnici, relative allo stato di salute dei 16 esemplari rimasti in Corso Concordia dopo il nubifragio che ha flagellato tutta la città, emerge che 5 di essi sono stati classificati come ad “estrema propensione al cedimento” (la cosiddetta classe D), mentre altri 4 alberi in classe C/D, ossia “ad elevata propensione”.

Sabato 7 ottobre partirà la prima fase dei lavori che prevede la rimozione dei 5 esemplari

Per questo motivo, a tutela della sicurezza dei cittadini, sabato 7 ottobre partirà la prima fase dei lavori che prevede la rimozione dei 5 esemplari ad estremo rischio di caduta e la potatura dei 4 in classe C/D.

Nel mese di novembre, in considerazione delle migliori condizioni date dalla stagione agronomica, è programmata la seconda fase

Nel mese di novembre, in considerazione delle migliori condizioni date dalla stagione agronomica, è programmata la seconda fase con la rimozione degli alberi rimasti a rischio caduta. Tutti gli esemplari saranno sostituiti con la messa a dimora di nuovi esemplari adulti della specie Tilia Tormentosa con altezza pari a circa 9 metri, così da garantire un viale con doppio filare in grado di crescere senza criticità future.