Linea M4 a Milano, Censi: "Tratta Dateo-Linate aperta entro il 2022"

Lo ha detto l'assessore alla mobilità, Arianna Censi: "Confermo la decisione che abbiamo preso di aprire la tratta della M4 Dateo-Linate entro il 2022, perché è la tratta che ha un vantaggio dal punto di vista della dimensione della sua efficacia più forte, soprattutto perché M4 ci garantisce la consegna appena dopo l'estate o addirittura entro l'estate". "È una tratta che ha un senso", ha proseguito la Censi. E il riferimento non è casuale. Sulla carta, infatti, la prima tratta - quella che comprende le stazioni di Linate, Repetti e Forlanini - è pronta. Ma il comune, a luglio scorso, ha deciso di non mettere in funzione la linea perché i costi supererebbero i benefici. Due i grandi problemi: il calo di passeggeri a Linate e l'assenza, ricordata anche dalla Censi, di altri collegamenti che renderebbero "appetibile" quel tratto di blu.

Per completare tutti i 15 chilometri e le 21 stazioni bisogna attendere fine 2023

Il numero di passeggeri destinati a Linate è tuttora, in ragione della situazione pandemica, ancora al 30% del normale e il numero di utenti che usufruirebbero della linea 4 non giustificherebbe il costo di un servizio che graverebbe sulla città. Per vedere la M4 in funzione bisognerà quindi aspettare l'arrivo dei lavori a Dateo. Gli operai dovrebbero finire gli interventi in estate e, tra collaudi e prove tecniche, la M4 potrebbe essere finalmente aperta tra ottobre e novembre, in ritardo - soprattutto causa covid - di qualche mese. Per completare tutti i 15 chilometri di percorso, con le relative 21 stazioni, bisognerà invece aspettare fine 2023, anche se da fine 2022 la blu dovrebbe essere già in funzione fino a San Babila.