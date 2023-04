M5 Milano, relazione finanziaria 2022: utile di 12,9 milioni di euro

L’Assemblea di Metro 5 S.p.A. (Alstom Ferroviaria S.p.A., ATM S.p.A., Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., Hitachi Rail STS S.p.A. e Partecipazioni Italia S.p.A.) ha approvato, in data odierna, la Relazione finanziaria annuale della Società relativa all’esercizio 2022 che riporta un utile di Euro 12,9 milioni, un EBITDA di Euro 56,3 milioni a fronte di ricavi per Euro 85 milioni.

L’utile, in sostanziale incremento rispetto allo scorso esercizio, così come tutti gli indicatori patrimoniali e finanziari, sono in linea con quanto previsto nel Piano Economico Finanziario a base del project finance.

Sulla metro 5 37 milioni di passeggeri nel 2022: +45%

Nel corso del 2022 l’afflusso dei passeggeri sulla Linea 5 ha registrato una ulteriore crescita. In particolare, Metro 5 ha raggiunto un afflusso di 37 milioni di passeggeri con un incremento del 45% rispetto all’anno precedente. La chiusura del primo trimestre dell’anno in corso conferma il trend positivo con l’obiettivo di superare i 40 milioni di passeggeri per il 2023, nell’anno del decennale della prima apertura al pubblico. Il gradimento per il servizio offerto dalla Lilla è stato confermato da parte dei viaggiatori con i risultati migliorativi dell’indagine di customer satisfaction.

L’iniziativa di Metro 5 attraverso il partenariato pubblico privato in finanza di progetto conferma ancora una volta la capacità di creare valore, rappresentando un valido modello per la realizzazione di infrastrutture di trasporto sostenibili a beneficio dei cittadini nelle realtà metropolitane.