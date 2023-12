M5, prolungamento metropolitana fino a Monza: al via procedure di esproprio

M5, prolungamento metrò fino a Monza: al via procedure di esproprio

Proseguono le procedure relative ai lavori del prolungamento della M5 fino a Monza. MM ha avviato le procedure di esproprio delle aree lungo il tracciato della metropolitana. L’elenco dei proprietari interessati dal processo è stato pubblicato mercoledì 13 dicembre all’albo pretorio del Comune, che può essere consultato collegandosi al sito dell’ente.

M5, al via procedure di esproprio: da Monza a Cinisello Balsamo

Il tracciato nel territorio di Monza sarà sotteraneo, mentre più in generale le aree interessate dalle nuove fermate saranno riqualificate nel loro complesso. Le proprietà coinvolte - riporta MonzaToday - hanno sede nei comuni di Monza, Cinisello Balsamo e Sesto San Giovanni. A regolare la disciplina degli espropri, come riportato nell'Avviso di avvio di procedimento ai fini dell'opposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dell'opera prolungamento linea metropolitana M5 a Monza" protocollato dal comune di Milano lo scorso 30 novembre, è il “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”.