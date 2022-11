M5S al PD: “Tentiamo tutto per tutto? Majo con noi arriverebbe al 41,4%”

"Pierfrancesco Majorino + M5s, ad oggi, arriverebbero al 41,4%, poco meno di 4 punti percentuali sotto Attilio Fontana. Considerando poi che l'idea di poter mandare a casa Fontana spingerebbe molti a votare l'alternativa, e quindi il divario si potrebbe azzerare se non invertire, non varrebbe la pena tentare il tutto per tutto?".

La riflessione su Facebook del consigliere regionale lombardo del M5s, Dino Alberti

Se lo chiede il consigliere regionale lombardo del M5s, Dino Alberti, che in un post su Facebook commenta i risultati dell'ultima rilevazione di Izi per le regionali in Lombardia pubblicata dal Fatto Quotidiano e auspica un dialogo con il Pd: "Ma seriamente - conclude - non a parole come fatto finora".