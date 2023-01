M5S, lista candidati alle Regionali. Si preparano le votazioni della base

Come per l’approvazione del sostegno a Majorino e per tutte le altre decisioni che riguardano il Movimento Cinque Stelle, anche per la lista di candidati alle prossime regionali in Lombardia ci sarà una votazione della base pentastellata.

Paola Pizzighini: "E’ un momento molto importante in cui avrò bisogno di tutto il vostro supporto per il giorno delle votazioni delle liste del M5S"

Tra i candidati, figura anche Paola Pizzighini che annuncia su Facebook il suo impegno elettorale: “Sono felice di comunicarvi che la mia candidatura è stata approvata. E’ un momento molto importante in cui avrò bisogno di tutto il vostro supporto per il giorno delle votazioni delle liste del M5S che dovrebbe svolgersi nei prossimi giorni”.