Madonna a Milano per l'unica data italiana

Madonna torna in Italia, in particolare a Milano, per la sua unica data live così da fare ascoltare quelli che sono i brani più iconici ai suon fan. L’artista femminile famosissima, che ha venduto più biglietti in tutto il mondo, tornerà in Italia dopo otto anni di assenza, il 23 novembre, al Mediolanum Forum di Milano, per elettrizzare il proprio pubblico con uno spettacolo indimenticabile.

Madonna a Milano il 23 novembre

La data milanese del 23 novembre farà parte del tour mondiale 'The Celebration Tour', dove l’artista ripercorrerà tutti i suoi più grandi successi degli ultimi quarantanni. Madonna annuncia oggi 'Madonna: The Celebration Tour', un iconico video virale che strizza l'occhio al suo innovativo film 'Truth or Dare'.

Il video vede la partecipazione di nomi illustri come Diplo, Judd Apatow, Jack Black, Lil Wayne, Bob The Drag Queen, Kate Berlant, Larry Owens, Meg Stalter, Eric Andre e si conclude con Amy Schumer che sfida la superstar mondiale ad andare in tour e a esibirsi con i suoi quattro decadi di grandi successi.