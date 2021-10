Madre denuncia figlio 'pirata della strada': 19enne in prognosi riservata



Resta in prognosi riservata il 19enne investito a Senago, nel Milanese, mentre era in moto con un amico da un pirata della strada di 27 anni. Il ragazzo era stato prima rianimato sul posto perche' era in arresto cardiaco e poi portato al Policlinico San Gerardo dove ora e' ricoverato in rianimazione.

Il pirata della strada era stato rintracciato dai Carabinieri della stazione di Arese. Si tratta di un 27enne di Paderno Dugnano, anche lui studente. E' stata la madre a chiamare i carabinieri e raccontare cos'era successo. L'autista, che stava superando in una zona con la linea continua, è stato denunciato per lesioni personali stradali gravissime.



