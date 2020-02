Madre e due gemelline morte: assolti i medici della Mangiagalli

Morte di Claudia Bordoni, la 36enne che ha perso la vita assieme alle due gemelle che portava in grembo nell'aprile 2016 alla clinica Mangiagalli di Milano: sono state assolte ieri la ginecologa e l'ostetrica accusate di omicidio colposo. Lo ha deciso il giudice Vincenza Papagno della quinta sezione del Tribunale di Milano. Il pm Maura Ripamonti, titolare dell'inchiesta, aveva chiesto l'assoluzione. Nel marzo 2019 era stato raggiunto un accordo economico tra la clinica, il marito e i genitori della donna, che hanno cosi' revocato la costituzione di parte civile. Anche il Policlinico-Mangiagalli, citato come responsabile civile, era uscito cosi' dal processo. Dopo la lettura del dispositivo, il difensore delle due imputate, l'avvocato Alessandro Pistochini ha parlato di "sentenza giusta, corretta ed equilibrata che coglie il senso di questa storia che non meritava un rimprovero penale".