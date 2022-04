Madre e figlia trovate nude in auto a Pisa: erano scomparse da Brescia

Madre e figlia bresciane nude in auto, mistero a Pisa

Mistero a Pisa: nella notte di Pasqua una donna di 40 anni e sua figlia di 8 sono state trovate nude e in stato confusionale all'interno della loro auto nell'area della darsena, in località Navicelli. Erano scomparse da Brescia da qualche giorno, tanto che la sorella della 40enne ne aveva denunciato di scomparsa. Al momento gli inquirenti non esludono alcuna pista: potrebbe essersi trattato di un allontanamento volontario e non è da escludere che abbia avuto un peso la separazione complicata con il marito. Si vocifera fra l'altro di un presunto coinvolgimento di una qualche setta religiosa. Ancora tutto da chiarire dunque.

Quando un vigilante - spiega TgCom24 - durante la sua perlustrazione notturna ha notato la vettura con le due, nude, a bordo ha immediatamente dato l'allarme al 118 e alle forze dell'ordine. Madre e figlia sono in buono stato di salute, ma la 40enne non ha saputo spiegare come ha raggiunto la darsena e perché. Subito avvisati i famigliari, che da Brescia le hanno raggiunte in poche ore. Resta il mistero sugli abiti (trovati adagiati fuori dall'auto) e sulla sparizione del cellulare.