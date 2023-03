Mafia, corteo a Milano. Sala: "La battaglia non è finita"

"La battaglia contro la mafia non è finita e Milano è al centro di interessi economici: questo è un bene ma attira molti che hanno intenzioni criminali. Gli anticorpi che ci siamo fatti in questi anni, anche con errori e incertezze, ci aiuteranno". Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala che questa mattina ha portato un saluto al corteo partito da Porta Venezia in occasione della 28esima Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti della mafie. "Ricorre quest'anno il decimo anniversario delle esequie di Lea Garofalo e il trentesimo della Strage di via Palestro, fatti importantissimi per la città e per questo abbiamo tante ragioni per essere in tanti qui ora in piazza", ha aggiunto Sala.

Mafia, il corteo organizzato da Libera e Avviso Pubblico

Il corteo, organizzato da Libera e Avviso Pubblico e al quale partecipano oltre 500 parenti delle vittime della Mafia, sfilerà sino a piazza Duomo dove poi saranno letti i nomi dei morti innocenti di Mafia e anche del naufragio di Cutro. In Duomo anche la segretaria nazionale del Pd Elly Schlein e al corteo, aperto con uno striscione con la scritta 'E' possibile', presenti il leader della Cgil Maurizio Landini e il fondatore di Libera don Luigi Ciotti.

Corteo, il saluto di Schlein ai parenti delle vittime di mafia

Durante il corteo la segretaria del Pd Elly Schlein ha salutato i parenti delle vittime. In particolare ha scambiato qualche parola con Stefania Grasso e Deborah Cartisano, parenti di vittime della 'ndrangheta. Loro le hanno raccontato la loro storia. Il padre di una delle due era militante del Pci, "mi ha cresciuta con ideali che spero di ritrovare insieme a lei", ha detto una di loro. La segretaria del Pd ha risposto: "grazie ce la metteremo tutta". Un'altra parente ha ringraziato Schlein per la sua presenza al corteo dove partecipano tanti cittadini. "È la cosa più preziosa, è un appuntamento a cui tengo molto - ha concluso Schlein -. Buon 21 marzo, ci vediamo presto".