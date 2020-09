Mafia, maxi operazione tra Catania, Milano e Lecce: 21 arresti



Maxi operazione antimafia tra Catania, Milano e Lecce. I carabinieri hanno eseguito 21 arresti, su ordinanza del gip di Catania, nei confronti di altrettante persone, indagate, a vario titolo, per i reati di associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione e lesioni pluriaggravate, tutti reati commessi con l'aggravante del metodo mafioso.



L'indagine, in particolare, ha evidenziato la posizione di Benedetto La Motta, 62 anni, ritenuto referente per la zona di Riposto (Catania) della famiglia di Cosa Nostra catanese dei Santapaola-Ercolano, nonché quella dei suoi più fedeli collaboratori tra i quali il 76enne Antonino Marano, noto come il 'killer delle carceri'.