Mafia, sequestrati due centri scommesse a Milano

La Guardia di Finanza di Palermo ha sequestrato una societa' palermitana che gestisce due centri scommesse a Milano. L'operazione fa seguito a quella dello scorso 8 giugno, quando, al termine di una indagine articolata, finirono nel mirino i clan mafiosi che erano riusciti a farsi assegnare concessioni governative per almeno cinque centri scommesse a Palermo, a Napoli e in provincia di Salerno. Nel mirino dei finanzieri, coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia di Palermo, e' ora finita una ulteriore societa' intestata a un prestanome ma riconducibile, affermano gli investigatori, a Vincenzo Fiore e a Christian Tortora, indagati e attualmente detenuti da giugno scorso. Il volume di gioco registrato nei primi due mesi dell'anno dalle due agenzie, sino all'interruzione dell'attivita' imposta a causa dell'emergenza epidemiologica connessa alla diffusione del Covid-19, e' stato di oltre 500 mila euro. In una cassaforte sono stati trovati 100.000 euro "a testimonianza - spiegano i finanzieri - di come il sodalizio disponesse di ingenti capitali, da utilizzare anche nella prospettiva di una ulteriore, futura espansione commerciale"