Maggioranza va sotto sulla sanità. Pd: “Sfiduciato Gallera”. E’ caos

Sanità, Astuti e Girelli (Pd): “Un voto che vale una sfiducia a Gallera”

Approvata una mozione del Pd che chiede trasparenza sui fondi pubblici dati ai privati Un voto che vale una sfiducia a Gallera. E’ stata approvata oggi in aula, a scrutinio segreto, con 42 voti favorevoli e 27 contrari, una mozione presentata dal Pd, di cui è primo firmatario il consigliere regionale, Gianni Girelli e che è stata presentata in aula dal consigliere Samuele Astuti, che chiede trasparenza sui fondi pubblici dati alle strutture private. “Ancora una volta- affermano Girelli e Astuti- dopo non aver ricevuto alcuna risposta a tanti nostri accessi agli atti, abbiamo chiesto trasparenza, una trasparenza che spesso in passato è mancata e ha portato a momenti bui dell’istituzione. L’assessore Gallera ha ribattuto negando, in maniera arrogante, l’esistenza del problema. La sua maggioranza non ha seguito la sua linea. Ha trovato legittime le nostre richieste. Un voto che vale una sfiducia a Gallera”.La mozione chiede che siano resi noti i finanziamenti pubblici ricevuti annualmente dalle strutture private accreditate, con o senza contratto, compresi i 14 Irccs (Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico)e sia precisato a fronte di quali prestazioni erogate.“ Abbiamo, inoltre, chiesto alla giunta- sottolineano Girelli e Astuti - di conoscere le risorse assegnate in questi mesi alle strutture private per le prestazioni a pazienti Covid. Nello specifico vogliamo sapere i giorni in cui sono stati organizzati i reparti e messi a disposizione i letti in ogni struttura coinvolta, precisando, dove presente, anche gli accessi al pronto soccorso”.

Mozione trasparenza fondi a privati. Bussolati: "Gallera sfiduciato di fatto"

"LA DESTRA LOMBARDA - scrive il consigliere regionale Pietro Bussolati (PD) sulla sua pagina Facebook - VA SOTTO NEL VOTO SEGRETO: 42 a 27, GALLERA SFIDUCIATO DI FATTO". "Passata a voto segreto - spiega il consigliere dem - una mozione che chiede trasparenza sui finanziamenti ai privati dopo le pessime dichiarazioni dell’assessore Gallera. Insomma, quando la destra non obbliga i suoi consiglieri regionali a “segnare” le schede nel voto segreto, ecco che su Gallera e sulla gestione sanitaria vanno sotto e anche ampiamente. Di fatto questa è una mozione di sfiducia a Gallera che si è opposto alla mozione. Cadono con questo voto tutte le obiezioni su una presidenza PD alla Commissione d’inchiesta sul Covid: è la stragrande maggioranza del Consiglio regionale a volere le dimissioni di Gallera e un cambiamento radicale sulla sanità lombarda."