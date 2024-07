Magoni, eletta nell'europarlamento, si è dimessa da sottosegretario lombardo

Lara Magoni, eletta lo scorso mese al Parlamento europeo, si è dimessa dal suo ruolo di sottosegretario regionale allo Sport e Giovani. In una lettera al presidente della Lombardia Attilio Fontana, l'esponente di Fratelli d'Italia, ex campionessa di sci, ha comunicato la sua decisione di optare per l'europarlamento. E Fontana a sua volta ha voluto ringraziarla per il "proficuo" lavoro svolto augurandole successi e soddisfazioni per questa nuova esperienza