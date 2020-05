Majorino 'striglia' il Pd: "Coronavirus e sanità lombarda, si parli chiaro"

Majorino al Pd: "Coronavirus e sanità lombarda, si parli chiaro"

Sull'onda delle vivaci polemiche per il ruvido intervento alla Camera del Cinque Stelle Riccardo Ricciardi contro la gestione dell'emergenza Coronavirus da parte di Regione Lombardia torna a esprimere la propria posizione l'europarlamentare ed ex assessore di Milano Pierfrancesco Majorino. Che su facebook si rivolge direttamente ai suoi colleghi del Partito democratico: "Vorrei dire a tanti esponenti del mio partito che continuare a non citare la vicenda lombarda (drammatica) con la dovuta durezza in tutte le sedi istituzionali significa, semplicemente, sancire una volta di più che la Lombardia siano esclusivamente "loro". Gli altri. Poi certo gli interventi si possono fare in più modi. E si deve prestare attenzione alle parole e a come si fanno i "discorsi". Ma anche basta con questa subalternità culturale che fa si che non si dicano le cose chiaramente perché chissà sennò "cosa pensano". Se si pensa che la destra ha responsabilità in Lombardia si vada in fondo. Se invece (ed è legittimo eh) si ritiene che alla fine non ne ha perché la questione si presentava come ingestibile allora si abbia il coraggio di dirlo apertamente (posizione diffusa tra molti cittadini e assolutamente, ripeto, lecita)".