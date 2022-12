Majorino, l'accordo con il M5S: "No imbarazzo per differenze nazionali"

"Non mi imbarazza la differenza sulla politica estera (con il movimento Cinque stelle ndr) ma l'alleanza che stiamo costruendo è una alleanza per la Lombardia". Lo ha detto il candidato del centro sinistra alle elezioni regionali in Lombardia, Pierfrancesco Majorino, intervistato su Sky Tg24.

Majorino: "Rivendico con semplicità che la nostra è una coalizione"

"Rivendico con semplicità che la nostra è una coalizione - ha aggiunto - che già governa in tante città con molti sindaci, e che è in campo decisa ad andare avanti. Si è aperto un confronto sui contenuti con i Cinque stelle, stanno sviluppando la loro consultazione, se saranno con noi avremo un'occasione ulteriore".