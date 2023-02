Majorino: "Con Fontana saremo combattivi. Noi con il Terzo Polo"

"Adesso con Fontana saremo combattivi ma la nostra deve essere una opposizione propositiva. E questo mi auguro che sia terreno di incontro con il Terzo polo". È quanto afferma Pierfrancesco Majorino, candidato della coalizione di centrosinistra alle elezioni regionali in Lombardia, in un'intervista all'edizione milanese del quotidiano Repubblica.

Majorino: "Sconfitta netta ma orgoglioso del lavoro fatto"

Majorino ammette: "la sconfitta è stata netta", ma aggiunge: "Sono orgoglioso del lavoro che abbiamo fatto. Quando due mesi mi hanno chiesto di candidarmi per risolvere una situazione resa complicatissima dalla scelta di Calenda di rompere l'accordo con il Pd, sapevo benissimo che stavamo facendo una lotta a mani nude". E precisa: "Sono stati due mesi di corsa contro il tempo. Poi ovviamente non sono assolutamente soddisfatto dell'esito: però era giusto e doveroso provarci. Adesso ripartiamo da qui". Alla domanda se la crisi del Pd ha pregiudicato il voto, Majorino risponde: "Sono convinto che sarebbe stato più semplice fare la campagna dopo il congresso. Così come non ha aiutato nelle prime settimane il Qatargare. Ma non sono alibi: ho fatto questa scelta consapevolmente nel momento più difficile del Pd. E alla fine il Pd è stato in ripresa rispetto alle Politiche, con anche la lista civica che non è andata affatto male, a Milano è la terza dopo Pd e FdI".