Majorino: "Conquistare la Regione? Bisogna crederci fino in fondo"

"Vedo molti mettere le mani avanti: nel 2023 alle regionali, quando ci sarà da mandare via Fontana, non sarà mica come Milano!! Non ce la faremo mai! Non illudiamoci! A volte penso che se vogliamo essere competitivi davvero verso le elezioni lombarde dobbiamo fare innanzitutto una cosa: crederci. Se invece partiamo già con il freno a mano tirato, convinti che non ci sia partita, finiamo per non giocarcela nemmeno. E poi finiamo pure per realizzare scelte piccole piccole, senza ambizione e slancio", scrive Pierfrancesco Majorino, eurodeputato Pd ed ex assessore alle Politiche Sociali a Milano, fra i primi ad aver esultato per il risultato alle elezioni di Sala e del Pd e fra i primi anche a lanciare la sfida della conquista del governo della Lombardia, a trazione centrodestra ormai da decenni.

"È ovvio - conclude il dem - che sarà difficilissima. Direi che è perfino scontato. Ma diventa una scommessa impossibile se non la si intende nemmeno giocare".

LEGGI ANCHE: I segreti delle GRANDI INSEGNE dei grattacieli di CityLife