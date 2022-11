Majorino contro Maran? "E' un amico, il Pd abbia una candidatura sola"

"No comment". Questo è quello dichiara Pierfrancesco Majorino ad Affaritaliani.it Milano che gli chiedeva se è vero che è stato consultato lui, dai vertici nazionali e non solo del partito per correre contro Attilio Fontana e Letizia Moratti. No comment per un rapporto lungo, lunghissimo, con l'altro Pierfrancesco, ovvero quel Pierfrancesco Maran che domani alle 11.30 al Teatro Franco Parenti annuncerà la propria disponibilità a correre alle primarie che qualcuno già ipotizza potersi celebrare a metà dicembre, probabilmente il 18. L'iniziativa di Maran, figlia probabilmente proprio dei movimenti romani, in contrapposizione al partito e a tutte i suoi posizionamenti, e anzi in rottura e in autonomia rispetto al partito, da outsider completo, ha spiazzato tutti.

Chi contro Maran in caso di primarie?

E così Pierfrancesco Majorino, con Affaritaliani.it Milano, rilascia una dichiarazione stringatissima: "Pier è un amico che stimo tanto. Mi auguro che il Pd abbia una candidatura sola. Che sia la sua o di un altro o di un'altra. Sul resto non ho niente altro da dire". A questo punto il Pd ha solo due opzioni. O candidare Pierfrancesco Maran alle primarie oppure schierargli contro qualcuno. E chi correrà contro Maran? Chi potrebbe correre? Sarà Majorino. Difficile dirlo, anche se l'affetto che lega i due sembrerebbe escluderlo. Ma in politica, si sa, mai dire mai.

