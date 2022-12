Majorino: “Fontana e Moratti hanno fatto ticket per anni”

"Attilio Fontana e Letizia Moratti hanno fatto ticket per anni. Hanno lasciato sole le persone, hanno mortificato la medicina territoriale. Hanno fatto un danno con la loro riforma e dobbiamo evitare che le case di comunità diventino un'occasione buttata. Ora che sono entrambi candidati, fanno finta di avere storie diverse. Ma non è per nulla vero.

Majorino: “Fanno finta di avere storie diverse ma sono di centrodestra”

Sono due candidati di centro destra. Adesso basta prendere in giro i lombardi, basta con i silenzi su sanità, lista d'attesa, medici di base, case di comunità". Lo scrive in una nota il candidato presidente della Regione Lombardia Pierfrancesco Majoino, secondo cui "in Lombardia è tempo di cambiare. Noi ripareremo il danno da loro compiuto e con noi l'introduzione delle case di comunità non sarà un'occasione mancata".