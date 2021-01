Majorino: "Fontana non riesce a distribuire vaccino? Il Governo lo scavalchi"

"Se #Fontana non riesce a distribuire il vaccino anticovid è indispensabile che intervenga il governo, scavalcandolo. Non è una questione di appartenenza politica. È una questione che riguarda la salute dei lombardi", scrive sui social Pierfrancesco Majorino, europarlamentare PD ed ex assessore del Comune di Milano. Parole dure dopo le pesanti critiche piovute su Regione Lombardia in merito alla campagna vaccinale, in netto ritardo rispetto ad altre regioni italiane.