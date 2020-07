Majorino? Già incoronato sindaco: si mobilita la sua "rete" sul web

Majorino? Già incoronato sindaco<br>Si mobilita la sua "rete" sul web

Per uno che non si candida c'è da dire che Pierfrancesco Majorino si sta muovendo molto. Con un attivismo che non si limita alle manifestazioni contro la Regione sul Covid, e alle dirette streaming organizzate da Daniele Nahum, esponente Dem della sua corrente, ma che arriva anche a tutta una serie di attività di supporto esterne. Tra le persone che più condividono la stessa sensibilità di Pierfrancesco Majorino c'è di certo Luca Paladini, leader dei Sentinelli che ha emozionato Milano con le sue vicende anche familiari durante l'emergenza Covid. Acquisisce quindi una valenza quantomai politici il "sondaggio" che Paladini ha lanciato su Facebook. Mentre infatti Majorino continua a rassicurare che Beppe Sala sarà candidato, Paladini lancia un "sondaggio per soli milanesi": "Compreso ovviamente Sala, chi vorreste come prossimo candidato Sindaco per il centro sinistra ?" Le risposte sono suddivise tra una larghissima maggioranza per Majorino e molti meno per Sala e altri. Paladini da tempo contesta alcune prese di posizione del primo cittadino, ultima delle quali in ordine di tempo quella sulle gabbie salariali per i dipendenti pubblici.

