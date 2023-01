Majorino: "La destra ha paura di me. La partita è apertissima"

"Visto che la partita regionale, nella sorpresa di molti, è davvero aperta da destra scrivono di tutto. Su di me, sulle liste (l'estrema destra ha riscoperto perfino le 'moschee'(!))... buon segno. Perché è la conferma della loro paura: possiamo vincere e cambiare. Noi insistiamo positivamente per una politica che scommetta sulle persone, sulla sanità da ricostruire, sui beni comuni delle nostre bellissime terre lombarde. Oggi vado in Val Trompia. A dopo!". Lo scrive su Facebook il candidato per il centrosinistra e il M5S alla presidenza di Regione Lombardia, Pierfrancesco Majorino.