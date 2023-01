Majorino: "La priorità è la riforma sanitaria, terrò io la delega"

Il candidato del centrosinistra Pierfrancesco Majorino, candidato presidente alla poltrona di governatore della Lombardia, torna a parlare della necessità di riformare la sanità regionale. “Non servono i sondaggi per comprendere quanto il primo tema a cuore dei lombardi sia la sanità - ha detto - e lo riscontro in ogni appuntamento elettorale come in ogni microfono aperto nelle presenze televisive. Le liste d’attesa e la mancanza o la difficoltà di intercettare i medici di medicina generale sono la prima preoccupazione dei cittadini della Regione. Tutte e tutti chiedono di tornare presto ai livelli di eccellenza che aveva la sanità lombarda. Ci attende quindi uno sforzo enorme per la revisione in tempi rapidi della riforma della sanità targata Fontana e Moratti"

"Serve ripensare il sistema lombardo"

Sempre sul tema della sanità, Pierfrancesco Majorino ha fatto sapere che, in caso di vittoria del suo schieramento, terrà la delega della riforma. "Serve una riforma che deve favorire il ripensamento del sistema sociosanitario lombardo - ha affermato - ponendo al centro il cittadino e le sue esigenze. Uno degli strumenti di questo ripensamento saranno le Case di Comunità. Per questo terrò la delega alla riforma sanitaria. Per tagliare in maniera radicale le liste d’attesa e riscrivere regole molto più chiare nel rapporto pubblico e privato. A fianco a me vi sarà un assessore con delega al Welfare”.