Majorino: "Spero confronto con M5S finisca presto"

"Ci stiamo confrontando, mi auguro che questo confronto in pochi giorni si concluda. Penso che tutti quanti dobbiamo ragionare su cosa conviene per essere ancora piu' forti ed efficaci: se il confronto è positivo e costruttivo possiamo fare una bella cosa insieme". Lo ha detto Pierfrancesco Majorino, candidato alle regionali per il centrosinistra, al suo arrivo al teatro Dal Verme per la consegna degli Ambrogini.